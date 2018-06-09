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إشعارات فيسبوك تلاحق مستخدمي إنستغرام وتثير غضبهم!

العالم الرقمي

إشعارات فيسبوك تلاحق مستخدمي إنستغرام وتثير غضبهم!
Gettyimages.ru Chesnot / Contributor
إشعارات فيسبوك تلاحق مستخدمين انستغرام وتثير غضبهم!
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رصد بعض المستخدمين تحديث إنستغرام الأخير الذي أضاف رمز فيسبوك على صفحات الملفات الشخصية، ما أثار حيرة الكثيرين.

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل مستخدم، رديت، قام بتحميل صورة لرمز فيسبوك، ووصفها بأنها "إصدار تجريبي من إنستغرام".

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ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعلام المستخدمين بإشعاراتهم على فيسبوك، وذلك على ملفاتهم الشخصية في إنستغرام. ويؤدي النقر على الرمز إلى تشغيل تطبيق فيسبوك. وفي حال لم يتم ربط حساب إنستغرام مع فيسبوك، فستظهر رسالة تقول: "إنستغرام يرغب بفتح فيسبوك".

وبالنسبة للمستخدمين الذين رصدوا رمز الإشعارات على إنستغرام، فإن تذكيرهم بأن عملاق المواقع الاجتماعية يملك إنستغرام، كان أمرا غير مرحب به إلى حد كبير، حيث توجه عدد من المستخدمين إلى تويتر ليصفوا هذا التغيير بـ "المزعج".

وقال أحدهم بسخرية: "من الرائع أنني حذفت حسابي على فيسبوك قبل أشهر، ومع ذلك ما يزال إنستغرام يرسل لي إشعارات عن أنشطة أصدقائي على فيسبوك".

ومع ذلك، قال مستخدم آخر: "في البداية شعرت بالانزعاج من أن فيسبوك أضافت الإشعارات إلى حسابي على إنستغرام، ولكن هذا يعني الآن أنه ليس علي التحقق من فيسبوك على الإطلاق ما لم أحصل على إشعار في إنستغرام! لا أعتقد أن هذه هي خطتهم".

ويبدو أن هذه الميزة هي وسيلة لتشجيع مستخدمي إنستغرام على استخدام فيسبوك، الذي شهد انخفاضا واضحا في الاستخدام بين الشباب خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بحث أجراه eMarketer أن أقل من نصف مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 سنة، سيستخدمون فيسبوك هذا العام. كما تتوقع شركة الأبحاث أن يخسر موقع فيسبوك مليوني مستخدم (أقل من 25 عاما) هذا العام.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا

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