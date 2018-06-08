سماعات آبل تساعد ضعيفي السمع!

ذكر موقع "TechCrunch" المهتم بشؤون التقنية أن آبل طورت ميزات جديدة لسماعات "AirPods" لمساعدة الذين يعانون من مشاكل في السمع.

ووفقا للموقع فإن "سماعات AirPods اللاسلكية ستتحول لشبه سماعة طبية لضعيفي السمع، فعند استخدامها ستكون مشبوكة مع الهاتف لاسلكيا، وفي الوقت نفسه، سيقوم مايكروفون الهاتف بالتقاط الأصوات ونقلها مباشرة إلى أذن المستخدم عبر السماعة التي ستقوم بدورها برفع مستوى تلك الأصوات".

إقرأ المزيد

ويمكن الاستفادة من تلك الميزة حاليا مع أجهزة آبل المزودة بنسخة تجريبية خاصة من نظام "iOS 12"، ومن المتوقع أن تتوفر لجميع مستخدمي أجهزة آيفون، خريف العام الجاري.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر