آسوس تفاجئ عشاق الألعاب بهاتف مميز

استعرضت أسوس في معرض "Computex" الأخير هاتفا مميزا مخصصا لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وزود "ROG Phone" الجديد بشاشة عرض من نوع AMOLED عالية الدقة بمقاس 6 بوصات، ونظام تبريد خاص بالمعالج، بالإضافة إلى كم كبير من الملحقات المخصصة للألعاب كمقبض مزود بشاشة إضافية، ومقبضين آخرين يركبان على جانبي الهاتف ليتحول إلى منصة ألعاب مستقلة.

وزود هذا الجهاز بـ 3 منافذ "USB-C" للشحن والوصل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى كالتلفاز والكمبيوتر والشاشات، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية (128 و256) غيغابايت وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير وكاميرا أساسية مزدوجة وماسح لبصمات الأصابع.

youtube/ Engadget

أما سعره في الأسواق فمن المنتظر أن يتراوح ما بين 750 و1000 دولار.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر