"NVIDIA" تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

طور المبرمجون في شركة "NVIDIA" خوارزميات رقمية فريدة تساعد على تعديل الصور واسترجاع الأجزاء المفقودة منها.

وتختلف طريقة عمل هذه التقنية عن أسلوب عمل برامج التعديل الأخرى، فخوارزمياتها لا تسعى للبحث عن المكان المفقود من الصورة وتحديد الألوان القريبة منه لملئه بها، بل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعاين الصورة بشكل كامل وتخمن ما يمكن أن يكون مكان الجزء المفقود وتملؤه.

إقرأ المزيد

كما يمكن لهذه الخوارزميات التعامل مع الصور التي تحتوي على الوجوه وتحدد شكل العيون مثلا، وانتقاء أشكال عيون قريبة منها واستبدال الأصلية بما يتناسب مع شكل الوجه، الأمر الذي يجعل منها برمجيات مميزة للمصورين، وللذين يعدلون الصور للمجلات والمواقع الإلكترونية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر