هل يسرق "Chrome Google" ملفات حواسبنا؟

اشتكى بعض مستخدمي متصفح "Chrome Google" من أنه يقوم بمسح متكرر لبيانات حواسبهم.

وتبعا لموقع Motherboard فإن الفضيحة بدأت تعصف بغوغل عندما نشرت خبيرة أمن المعلومات، كيلي شورتريدج، تغريدة ذكرت فيها أن Chrome Google أبدى سلوكا غريبا بفحصه لملفات حاسبها.

I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was chrome.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn’t a system dir, either, it’s in \Documents\ pic.twitter.com/IQZPSVpkz7 — Kelly Shortridge (@swagitda_) 29 марта 2018 г.

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ورغم أن الخبراء أكدوا أن هذا السلوك الغريب للمتصفح هو بسبب الميزة التي أضافتها عليه غوغل الخريف الماضي، ليقوم بفحص الفيروسات الموجودة في الكمبيوتر ويعرض على المستخدم حذفها، إلا أن شورتريدج أبدت انزعاجها من أن غوغل لم تخبر المستخدمين بهذا الأمر، ومتصفحها يقوم بفحص الملفات دون أن يطلب من المستخدم الموافقة على ذلك.

ومن جانبه علق رئيس الفريق المتخصص بميزات الأمان في عمل Chrome Google بالقول إن "ميزة Chrome Cleanup Tool الموجودة في المتصفح هدفها زيادة الأمان فقط، ومنع الفيروسات من إلحاق الأذى بحواسب المستخدمين أو تثبيت ملحقات برامج التجسس والدعايات غير المرغوبة".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر