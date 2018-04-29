سناب شات يطلق نظارات ذكية مميزة

أعلن القائمون على تطبيق سناب شات الشهير إطلاق الجيل الثاني من نظارات "Spectacles" الذكية.

وصممت "Spectacles V2" على شكل نظارات شمسية عادية بهيكل أنيق وعصري مقاوم للماء، ومزود بكاميرات صغيرة على الجانبين تساعد المستخدم على التقاط الصور والفيديوهات عالية الدقة، بالإضافة إلى بطارية داخلية توفر للمستخدم استعمال النظارة للتصوير أو مشاهدة الفيديوهات لعدة ساعات.

أما ما تبدو أنها عدسات هذه النظارة، فهي في الواقع شاشات متطورة يمكنها عرض ما تصوره الكاميرات مباشرة، أو عرض الفيديوهات الموجودة في الهاتف أو الجهاز الذكي بعد وصله بالنظارة عبر شبكة البلوتوث.

youtube/ TechCrunch

وتتوفر هذه النظارة حاليا في متاجر "Snap" في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا بسعر 129.99 دولار، ومن المنتظر أن تظهر في 13 دولة أخرى، في 3 مايو المقبل.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر