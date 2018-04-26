"OnePlus" تطلق أفضل هواتفها

أطلقت شركة "OnePlus" في قناتها على يوتيوب فيديو تروجيا لهاتفها القادم، المنتظر طرحه، في 16 مايو المقبل.

ومن المنتظر أن يصبح "OnePlus 6" منافسا قويا لهواتف آبل وسامسونغ الأخيرة، نظرا لتقنياته الممتازة والتي ستشمل شاشة OLED بحجم 6 بوصات، ومعالج "Snapdragon 845" الذي يعتبر واحدا من أقوى معالجات الهواتف الحالية، والكاميرا الأساسية المزدوجة بدقة (16+20) ميغابيكسل.

وبالإضافة للمعالج المميز، من المفترض أن يزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، ما سيضمن تعاملا سريعا مع الملفات ومواقع الإنترنت، فضلا عن بطارية بسعة 3450 ميللي أمبير.

أما الهيكل الخارجي للهاتف، فسيأتي مقاوما للماء والغبار، مكسوا بزجاج مقاوم للخدوش والصدمات من نوع "Gorilla Glass".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر