واتس آب يُحظر على المستخدمين دون 16 عاما في أوروبا

يبدو أن استخدام واتس آب سيُحظر على المستخدمين دون سن 16 عاما في جميع أنحاء أوروبا، وذلك للمساعدة على الالتزام بقواعد حماية البيانات الجديدة.

وسيُطلب من المستخدمين التأكيد على أن أعمارهم لا تقل عن 16 عاما، والموافقة على بنود الخدمة الجديدة وقواعد الخصوصية في الأسابيع القليلة المقبلة. ولكن ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ هذا الإجراء فعليا، نظرا لأن واتس آب تجمع بيانات محدودة جدا عن مستخدميها.

وفي الوقت نفسه، يتخذ موقع فيسبوك، الذي يتبع سياسة منفصلة للبيانات، مقاربة مختلفة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، من أجل الامتثال لقانون تنظيم حماية البيانات العامة الأوروبية (GDRP).

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ويطلب عملاق المواقع الاجتماعية معلومات عن أحد الوالدين أو الوصي، لإعطاء الإذن للمستخدمين الصغار من أجل تبادل المعلومات على المنصة.

لكن واتس آب التي حققت أكثر من 1.5 مليار مستخدم في شهر يناير، وفقا لموقع فيسبوك، قالت في بيان إنها لا تطلب أي حقوق جديدة لجمع المعلومات الشخصية في الاتفاقية التي أنشأتها للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الشركة أن الهدف يتمثل في توضيح كيفية استخدام وحماية المعلومات المحدودة المتوفرة لدى واتس آب.

وتتعرض واتس آب التي تأسست عام 2009، لضغط من بعض الحكومات الأوروبية في السنوات الأخيرة، بسبب نظام المراسلة المشفرة وخطة مشاركة المزيد من البيانات مع الشركة الأم، فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لسن استخدام واتس آب سيظل 13 عاما في بقية أنحاء العالم، بما يتماشى مع سياسة فيسبوك.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا