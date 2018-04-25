ثغرة أمنية جديدة في أجهزة آبل الذكية

أكد خبراء من شركة "Symantec" المتخصصة بأمن المعلومات اكتشاف ثغرات أمنية وبرمجية في أجهزة آبل الذكية.

وتمكن هذه الثغرة "قراصنة الإنترنت من اختراق هواتف آيفون وحواسب آبل اللوحية، وتسمح لهم بالوصول إلى بيانات تلك الأجهزة والمعلومات الموجودة في سحابة iTunes الإلكترونية".

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والأخطر من ذلك هو أن القراصنة يمكنهم استغلال هذه الثغرة للوصول إلى بيانات ومفاتيح شبكات الـ "Wi-Fi" المشبوكة مع الأجهزة المخترقة.

وتأتي تلك الأخبار بعد مدة من القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة والتي تقضي بوقف بيع عدد من الأجهزة والهواتف الذكية الصينية على أراضيها مدعية أن "تلك الهواتف يمكن اختراقها بسهولة، واستغلالها لسرقة بيانات المستخدمين".

وكانت مصادر مطلعة في سوق الهواتف الذكية قد ذكرت أن الصين قد تتخذ خطوات مشابهة وتحظر بيع هواتف آيفون على أراضيها.

المصدر: pravda.ru

أسعد ضاهر