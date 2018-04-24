هل يتفوق أحدث هواتف "Xiaomi" على منافسيه؟

ينوي عملاق صناعة الإلكترونيات "Xiaomi" إطلاق هاتف "Mi 7" قريبا بمواصفات تجعله من أفضل الهواتف في الأسواق.

وبالرغم من أن الشركة لم تفصح بشكل رسمي عن المواصفات النهائية للجهاز، إلا أن المعلومات تشير إلى أنه سيأتي بتقنيات متطورة أهمها:

- معالج ثماني النوى "Snapdragon 845".

- معالج رسوميات "Qualcomm Adreno 630".

- شاشة OLED بمقاس "5.8" بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض "1080/2160" بيكسل.

- ذاكرة وصول عشوائي "6 أو 8" غيغابايت.

- ذكرة داخلية "64 و128" غيغابايت.

- ميزة التعرف على الوجوه.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 19 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل.

youtube/TechID News

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- هيكل متين من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

- بطارية بسعة 4480 ميللي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع "Quick Charge 4.0".

- منفذ "USB Type-C"، وآخر "2.5 ملم" للسماعات.

- نظام تشغيل "Android 8.1 Oreo".

- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: لايف.رو+ وكالات

أسعد ضاهر