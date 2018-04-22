آيفون القادم بثمن "بخس" وبخاصية طال انتظارها!

كشف أحد المحللين في شركة "KGI" التايوانية الشهيرة عن معلومات جديدة تتعلق بهواتف آيفون، المنتظر طرحها العام الجاري.

وأشار المحلل إلى أن "آبل ستفرج في النصف الثاني من العام الجاري عن ثلاثة أجهزة جديدة، أغلاها سيكون (X Plus)، وهو نسخة مطورة عن هواتف آيفون- X، وأرخصها هاتف جيد الأداء بمواصفات منافسة وسعر مقبول".

وفيما يتعلق بالهاتف الرخيص أشار المحلل إلى أنه "سيأتي بنسختين بشاشة LCD، ومعالج كذلك الموجود في هواتف آيفون-7، لكن إحدى النسختين ستحوي منفذين لبطاقات الاتصال SIM، الأمر الذي ينتظره عشاق آيفون منذ سنوات".

ومن المفترض أن يكون سعر هذا الهاتف 550 دولارا للنسخة الأولى، أما تلك المزودة بمنفذين لبطاقات الاتصال فسيصل سعرها إلى 650 دولارا، ما يعد أرخص بكثير من أجهزة الشركة التي أطلقت العام الماضي.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر