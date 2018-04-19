جهاز مبتكر يخترق هواتف آيفون في دقائق

ابتكرت شركة سرية برنامجا يمكنه اختراق أي رمز مرور على هواتف آيفون في غضون دقائق، والآن يتم تنبيه مستخدمي آبل إلى ضرورة تغيير تلك الرموز المكونة من 6 أرقام على الفور.

ويُقال إن شركة خاصة غامضة مقرها في أتلانتا، تسمى "Grayshift"، طورت هذه التكنولوجيا. ووفقا لمدير شركة Malwarebytes، فإن الشركة تأسست في عام 2016 ويعمل فيها أقل من 50 موظفا، وشارك في تأسيسها مهندس أمن سابق في شركة آبل.

Grayshift.com

ويبدو أن الشركة سرية للغاية، فالصفحة الأولى لموقعها على الإنترنت تشير إلى أنها ليست متاحة للجميع، وهي محمية تماما. ويعتبر جهاز GrayKey المنتج الرئيسي للشركة، ويمكنه اختراق أجهزة آيفون خلال دقائق.

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وتم إرسال المواد التسويقية للمنتج إلى مجموعات الشرطة والطب الشرعي الخاصة. وعرض القائمون على الموقع خيارين: إصدار على الإنترنت يمكن استخدامه 300 مرة وتكلفته 15 ألف دولار، أو نسخة غير محدودة وغير متصلة بالإنترنت تكلف 30 ألف دولار.

وادعت المعلومات أن GrayKey يمكنه اختراق أحدث إصدارات آيفون، بما في ذلك 8 وX، ولكنها لا تكشف عن نقاط الضعف التي يستهدفها الجهاز للوصول إلى الهواتف. وفي الوقت نفسه، أوضح الخبراء أنه على الأرجح، يستخدم أخطاء تتبعها البرامج لفك تشفير البيانات السرية.

Grayshift.com

وقال توماس ريد، وهو مدير في Malwarebytes: "يأتي الجهاز على شكل صندوق رمادي يبلغ عرضه 4 بوصات وارتفاعه 4 أيضا وطوله 2، مع وجود كابلين في الأمام. ويمكن توصيل جهازي آيفون في وقت واحد لمدة دقيقتين تقريبا. وفي وقت لاحق، ستعرض الهواتف شاشة سوداء مع رمز المرور، ومعلومات أخرى. ويمكن أن يستغرق الأمر مدة تصل إلى 3 أيام أو أكثر بالنسبة إلى رموز المرور المكونة من 6 أرقام، وفقا لمستندات Grayshift".

Grayshift.com

وأوضح ريد أنه بعد إلغاء قفل آيفون، يتم تنزيل المحتويات كاملة على جهاز GrayKey، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. وقام ماثيو غرين، الأستاذ المساعد في معهد جونز لأمن المعلومات، بزيادة عدد الأرقام لتحديد الوقت الذي سيستغرقه البرنامج لإتمام الاختراق.

وفي حين يتم استخدام الجهاز من قبل أجهزة إنفاذ القانون حاليا، يمكن استخدامه للوصول إلى البيانات الشخصية للأشخاص الأبرياء.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا