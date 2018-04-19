مايكروسوفت تحدث مترجمها الفوري ليعمل دون إنترنت

أدخلت شركة مايكروسوفت تعديلات على مترجمها الفوري "Microsoft Translator" المخصص للعمل على الأجهزة الذكية، ليصبح قادرا على العمل دون الاتصال بالإنترنت.

وأكد الخبراء في مايكروسوفت أن التحديث يمكن المستخدمين من ترجمة العديد من اللغات، كالعربية والصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية، باستخدام Microsoft Translator حتى دون الاتصال بالشبكة العنكبوتية.

إقرأ المزيد

كما أوضح الخبراء أن تطبيق "Microsoft Translator" المزود بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المخصصة للترجمة، كان يعمل في العام الماضي على بعض أجهزة أندرويد المزودة بمعالجات خاصة ومتطورة، أما التعديلات الأخيرة، فستخول جميع أجهزة أندرويد حتى البسيطة للعمل بكفاءة مع هذا التطبيق.

وأشاروا إلى أن "Microsoft Translator" يعمل دون إنترنت على أجهزة أندرويد حاليا، وقريبا جدا ستتوفر هذه الميزة للأجهزة العاملة بنظام "IOS".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر