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Gmail تضيف خدمة "الرسائل السريّة"

العالم الرقمي

Gmail تضيف خدمة
Globallookpress Jaap Arriens
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4ab

أدخل موقع Gmail خدمة جديدة تضمن حماية أكبر للرسائل والبريد الإلكتروني، في إطار السعي لتوفير أكبر قدر من الأمان للمستخدمين.

ووفقا لموقع "TechCrunch"، يمكن لمستخدمي النسخة الجديدة من Gmail الآن الاعتماد على طريقة آمنة لإرسال البريد الإلكتروني، بحيث يقوم المرسل بتحديد فترة معينة (أيام أو أسابيع أو أشهر..) يمكن خلالها لمتلقي الرسالة أن يقرأها، وبعدها يقوم الموقع أوتوماتيكيا بحذف الرسالة.

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ولضمان حماية أكبر لهذا النوع من الرسائل يمكن للمرسل أيضا تشفير الرسالة برمز إلكتروني يشاركه مع متلقيها فقط، كما أن متلقي الرسالة يمكنه قراءة الرسال فقط ولن يستطيع نسخها أو حفظها في الكمبيوتر أو طباعتها.

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ومن المنتظر أن يفصح الخبراء في غوغل عن المزيد من مزايا خدمات Gmail الجديدة في المؤتمر السنوي للشركة، المزمع عقده، في 9 مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

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