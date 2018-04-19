أمازون تطلق متصفحها الخاص

أعلنت شركة أمازون العالمية عن طرحها لمتصفح جديد مخصص لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية.

وصممت الشركة هذا المتصفح ليعمل كتطبيق عملي وسهل الاستخدام على الأجهزة التي تعمل بنظام "Android 5.0" أو أنظمة أندرويد الأحدث، ويمكن تحميله من متجر التطبيقات "Google Play".

ومن أهم ميزات هذا التطبيق هو حجم ملفاته الصغير الذي لا يتطلب مساحة كبيرة في ذاكرة الجهاز. كما أنه وعلى عكس المتصفحات الأخرى، لا يقوم بتخزين المعلومات والبيانات التي تتعلق بالمواقع التي يزورها المستخدم كي لا يشغل مساحة إضافية في الذاكرة، فضلا عن أنه لا يقوم بتخزين كلمات المرور أثناء التصفح، الأمر الذي يعتبر ميزة أمان إضافية أثناء استخدام الإنترنت.

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يذكر أن أمازون ليست أولى الشركات التي تطرح مثل هذا النوع من المتصفحات أو التطبيقات "الخفيفة"، فلاجتذاب أكبر عدد من المتابعين حتى في البلدان التي تعتبر فيها سرعة الإنترنت بطيئة، قامت فيسبوك وغوغل سابقا بطرح نسخ من تطبيقاتها مخصصة للعمل مع الأجهزة ضعيفة الأداء أو المتصلة بإنترنت بطيء.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر