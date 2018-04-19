Xiaomi تفرج عن هاتف "Mi 6X" قريبا

أكدت مصادر مقربة من Xiaomi الصينية نية الشركة طرح هاتف "Mi 6X" المنتظر، في 25 أبريل الجاري.

وبالنظر للفيديوهات والصور التي تداولها مستخدمو شبكة "Weibo" الصينية للتواصل الاجتماعي، نلاحظ أن الهاتف سيأتي بهيكل أنيق بخمسة ألوان هي الأسود والوردي والأحمر والذهبي والأزرق السماوي.

youtube/Gadget View

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 20 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضا بدقة 8 ميغابيكسل.

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أما الأداء الجيد للهاتف فسيضمنه معالج "Qualcomm Snapdragon 626" وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "Mi 6X" سيطرح في أوروبا تحت اسم "Mi A2" التجاري، بسعر لا يتجاوز 500 دولار.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر