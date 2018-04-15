غوغل تتخلى عن هواتف "Pixel"

أكد موقع "Ars Technica" أن غوغل أوقفت إنتاج ومبيع النماذج الأولى من هواتف "Pixel" و"Pixel XL".

ووفقا للموقع فإن "اختفاء هذه الهواتف من متاجر غوغل على الإنترنت يعني أنها لن تستقبل الدعم التقني والبرمجي الذي ستطرحه غوغل مع التحديث الجديد لنظام التشغيل الخاص بها، والذي من المنتظر أن يطرح في أكتوبر 2019".

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ويستهجن العديد من خبراء التقنية هذه الخطوة من غوغل، مؤكدين أن "تخلي الشركة عن هذه الهواتف ما يزال مبكرا، فهي ظهرت عام 2016 وخروجها عن الخدمة عام 2019 غير منطقي، حتى أنهم قارنوها بهواتف iPhone 5s التي أصدرتها آبل عام 2013، ونوهوا إلى أنها تلقت الدعم التقني والبرمجي من آبل حتى ظهور آخر نسخ نظام iOS 11".

المصدر: لاف. رو

أسعد ضاهر