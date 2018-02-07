غوغل تسمح لمستخدمي هواتفها بتفعيل "الميزة السرية"

ساعدت غوغل بطرحها نسخة أندرويد الأخيرة مستخدمي هواتف "Pixel 2" على تفعيل معالج الصور السري الذي زرعته في تلك الهواتف.

وحرصت غوغل عند تصنيعها لهواتف Pixel 2 وPixel 2 XL، التي طرحت أواخر العام الماضي، على زرع معالج صوري متطور فيها، يساعد على تحسين الصور واللقطات المأخوذة بدقة +HDR، لكن تلك الميزة بقيت سرية وغير مفعلة.

youtube/Tech Next

وبإصدارها لنسخة "Android 8.1" لـهواتف Pixel، مكنت غوغل مستخدمي هواتفها من تفعيل معالج "Visual Core" الذي أدى إلى زيادة سرعة التقاط الصور والفيديوهات بخمسة أضعاف تقريبا، وفي الوقت نفسه، قلل من استهلاك الطاقة في الجهاز.

وطورت كل نواة من المعالج ثماني النوى للقيام بوظيفة محددة والتعامل مع الصور واللقطات، وتأمين دقة عالية لعملية التصوير (+HDR).

youtube/Tech Next

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر