آيفون المستقبلي قد يستبدل ميزة اللمس بالتلويح باليد!

تعمل آبل على تصميم هواتف آيفون مميزة بشاشات منحنية مع إزالة التحكم عن طريق اللمس، وفقا لتقرير جديد.

ويقول التقرير إن التحكم بالهاتف سيكون عبر الإيماءات، ما يعني إمكانية تشغيل الهاتف عن طريق تحريك الإصبع أو التلويح باليد بالقرب من الشاشة. ويمكن أن تكون هذه التكنولوجيا متاحة في غضون عامين، وفقا لـ Bloomberg.

ويحتوي جهاز آيفون X حاليا على ميزة تسمى "3D Touch"، والتي تستجيب لضغوط الإصبع المختلفة. ويبدو أن الميزة الجديدة هي النسخة الأكثر تعقيدا في هذا المجال.

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ووجد التقرير أن تقنية الإيماءات الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار المسافة بين إصبع المستخدم والشاشة. كما تعمل الشركة أيضا على تطوير شاشات العرض المنحنية داخليا، من أعلى إلى أسفل، على عكس هواتف سامسونغ الذكية المميزة بانحناءات جانبية.

ومع ذلك، ما تزال الميزتان في مرحلة التطوير وقد لا يتم إطلاقهما في وقت قريب.

وفي الشهر الماضي، كشف تقرير آخر أن هواتف آيفون المستقبلية قد تأتي بشاشات أكثر إشراقا وأقل حجما، وكذلك أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ويعمل الخبراء في آبل على شاشات MicroLED يمكنها أن تحل مكان شاشات OLED، ذات المواصفات العالية، وفقا لمصادر الصناعة. وذكرت تقارير Bloomberg، أن آبل تطور شاشات MicroLED في مصنع سري بولاية كاليفورينا.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا