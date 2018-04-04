"آبل" تتعاقد مع أقوى خبراء "غوغل" السابقين

تعاقد العملاق "آبل" مع مدير الذكاء الصناعي الأسبق لدى "غوغل"، جون جيناندري، في نقلة نوعية تهدف إلى حسم المنافسة.

وصرحت "آبل" بأن المدير الجديد سيعمل مباشرة مع المدير العام، تيموثي كووك. حيث يرى العديد من خبراء "سيليكون فالي" أن هذه الخطوة تشكل نجاحا جديدا للشركة التي تعد متأخرة عن منافسيها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما سيمكنها اليوم من تطوير أجهزة قادرة على إتمام مهام أكثر تعقيدا.

إقرأ المزيد

وفي تصريحه الأخير، قال المدير العام، السيد كووك، إن "جون يشاركنا التزامنا في الحفاظ على خصوصية العملاء ومنهجية الابتكار التي ستمكننا من صناعة حواسيب أكثر ذكاء وقوة".

وينحدر السيد جيناندري من أصول اسكتلندية، كما يبلغ من العمر 53 عاما. ويشهد له دور كبير في تطوير منتجات "غوغل" خاصة فيما يتعلق بمحرك بحثه العالمي. والمثير للاهتمام أن الأخير استقال من "غوغل"، يوم الاثنين 2 أبريل، والتحق بآبل في اليوم التالي، أي لم يمض 24 ساعة في سوق البحث عن عمل، حاله حال معظم خبراء الذكاء الاصطناعي في "سيليكون فالي".

المصدر: نيويورك تايمز

قتيبة دعبول