بمواصفات فائقة.. نوكيا تطرح أحدث هواتفها

سرّب موقع "Slashleaks" بيانات أكد أنها توضح مواصفات هاتف "Nokia 9" المنتظر.

ويفيد الموقع بأن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة OLED بمقاس 6 بوصات، ومعالج ثماني النوى "Snapdragon 845".

ومن أهم ما يميز الهاتف كاميراته الثلاثية التي ستأتي بدقة "41+ 20 + 10" ميغابيكسل، حيث ستعمل اثنتان من عدساتها لالتقاط الصور والفيديوهات العادية، أما الثالثة فستكون مخصصة لالتقاط الصور ذات الخلفية "الباهتة".

وسيزود هذا الهاتف ببطارية بسعة 3900 ميللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع، بالإضافة إلى مكبرات صوت عالية الجودة ومايكروفونات مخصصة لتسجيل الفيدوهات الاحترافية، بالإضافة إلى هيكل مقاوم للماء والغبار مصمم وفق معيار (IP68).

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر