آبل تحل مشكلة بطء هواتفها القديمة

أصدرت آبل نسخة جديدة من نظام التشغيل "iOS" مخصصة لمعالجة مشكلة بطء عمل هواتف آيفون القديمة.

وتحوي نسخة "iOS 11.3" التي طرحت مؤخرا ميزة جديدة تسمى "حالة البطارية" والتي من خلالها يمكن للمستخدم أن يطلع على أقصى سرعة لأداء هاتفه، ويلغي خاصية "إبطاء عمل الهاتف" التي كانت آبل قد برمجتها في هواتف آيفون سابقا.

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وتأتي تلك الخطوة من آبل بعد الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها والشكاوى التي قدمها مستخدمو هواتف آيفون القديمة (آيفون 6 وما قبله من الأجهزة)، حيث أكدوا أن هواتفهم بدأت تعمل بشكل أبطأ بعد مدة من شرائها، وأن آبل تعمدت إبطاء عمل تلك الهواتف لزيادة مبيعاتها وإجبار المستخدمين على شراء هواتف آيفون الأحدث.

ومن جانبها اعترفت آبل، أواخر العام الفائت، بأنها تعمدت إبطاء عمل تلك الهواتف لكن "تلك الإجراءات كانت للحفاظ على عمل الأجهزة وبطارياتها".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر