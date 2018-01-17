المصائب تلاحق آبل من جديد بسبب أجهزتها القديمة

بعد الشكاوى التي تهافتت مؤخرا على آبل من عدد من الهيئات في مختلف البلدان بسبب تعمدها سابقا إبطاء عمل هواتفها القديمة، برزت مؤخرا مطالبات صينية للشركة بتوضيح أسباب تلك المشكلة.

وردت آبل على الآراء والشكاوى المتعلقة بإبطائها عمل بعض أجهزتها بالقول إن "تلك العملية لحماية الأجهزة وبطارياتها، وليس بهدف خلق منافسة غير شريفة وإجبار الزبائن على شراء الأجهزة الأحدث"، الأمر الذي ضجت به العديد من وسائل الإعلام والهيئات المتخصصة بحماية حقوق المستهلكين في العديد من بلدان العالم.

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وحول آخر التطورات التي تتعلق بهذا الموضوع ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن جماعة صينية لحماية المستهلك طلبت مؤخرا من شركة آبل معلومات وتفسيرات بخصوص بطء عمل بعض أجهزة آيفون القديمة بعد تحديث المستخدمين لنظام التشغيل.

وقالت شينخوا إن "طلب مجلس المستهلكين في شنغهاي جاء استجابة لإفادات من المستهلكين بأن أجهزة آيفون القديمة أصبحت بطيئة بعد تحديث برنامج التشغيل (I O S 10.2.1)، وطلب المجلس في رسالة بعث بها إلى شركة آبل، يوم الاثنين 15 يناير، تفسيرا للبطء ومعلومات عما تعتزم آبل عمله لإصلاح المشكلة".

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ومنذ مدة ذكر موقع Patently Apple أن "مواطنة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية تدعى فيوليتا مايليان، تقدمت بدعوى قضائية ضد آبل مطالبة إياها بتعويضها بمبلغ (تريليون) دولار لتعمد الشركة إبطاء الأجهزة بعد إصدارها بمدة، وأشارت المدعية إلى أن "آبل بتصرفها هذا خالفت شروط المنافسة في الأسواق، واحتالت على زبائنها بإخفاء تلك المعلومات".

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر