"iPhone X" بحلته الجديدة! (فيديو)

قررت آبل اجتذاب أكبر قدر من الزبائن بطرحها نسخة مميزة من هواتف "iPhone X".

وظهر تصميم النسخة الجديدة من الهاتف في فيديو نشره المصمم الشهير مارتين حايك على يوتيوب، حيث يبدو فيه الهيكل مكسوا باللون الأحمر القاني المفضل عند الكثير من النساء.

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ويبدو أن آبل قررت طرح الهاتف بهذا اللون، بعد أن لاحظت نسب المبيعات الكبيرة التي حققتها بعد ظهور هاتفي "iPhone 7" و"7 Plus" باللون ذاته.

وتعمل آبل حاليا على تطوير العديد من التقنيات التي تتعلق بهواتف المستقبل، حتى أن محللين من شركة "Merrill Lynch" الأمريكية المتخصصة بخدمات التمويل أكدوا أن الشركة تتحضر لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي عام 2020.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر