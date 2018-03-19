تسريبات عن هاتف "iPhone SE 2" المنتظر

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صورا وفيديوهات أكدت أنها لهاتف "iPhone SE 2" المتوقع أن تفرج عنه آبل قريبا.

وبالنظر لتلك الصور يمكن ملاحظة أن الجيل الثاني من هواتف "SE" سيأتي بهيكل شبيه بهياكل الجيل الأول التي طرحت منذ نحو 3 سنوات، لكن الفرق الأساسي سيكون في الشاشات التي ستغطي كامل الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا، أي على غرار شاشات هواتف "iPhone X"، لكن بمقاس يتراوح ما بين 4 إلى 4.2 بوصة.

youtube/Steal My Gadgets

كما من المفترض أن يأتي "iPhone SE 2" بمعالج Apple A10 Fusion وذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 أو 128 غيغابايت.

وينتظر عشاق آبل أن تطرح الشركة هذا الهاتف خلال معرض "WWDC 2018" أو في شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر