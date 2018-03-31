آبل تطور إمكانيات ساعاتها الذكية

أكدت مصادر في شركة "KGI" المتخصصة في مجال التمويل والتأمين أن آبل تنوي طرح الجيل الجديد من ساعاتها الذكية، خريف العام الجاري.

وتبعا لمصادر الشركة المقربة من آبل فإن الجيل الجديد من ساعات "Apple Watch" سيتميز بشاشات أكبر بمقدار 15% من النماذج السابقة، كما أن بطارياتها ستعمل لمدة أطول من بطاريات ساعات آبل الحالية.

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والشيء المميز في "Apple Watch-4" القادمة هو الخصائص التي ستضاف إليها لتحسين مراقبة النشاطات البدنية لمالكها كالمسافات التي يقطعها أثناء الجري أو المشي، ومعدل السعرات الحرارية التي يحرقها يوميا، فضلا عن مراقبة معدل نبضات القلب.

ويتوقع الخبراء في "KGI" أن تبيع آبل ما بين 22-24 مليون ساعة ذكية عام 2018، أي أن مبيعاتها من الساعات الذكية هذا العام سترتفع بمعدل 30% مقارنة بالعام الفائت.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر