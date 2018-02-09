ساعات آبل الذكية تشخّص الإصابة بمرض السكري!

أكد موقع "Cult of Mac" أن الذكاء الاصطناعي يساعد ساعات آبل الذكية على تشخيص مرض السكري في مرحله البدائية.

ووفقا لإحصائيات أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، شملت أكثر من 14 ألف شخص من مستخدمي Apple Watch، فإن تلك الساعات ساعدت على تشخيص أعراض السكري في مراحله الأولية بدقة تصل إلى 85% تقريبا، حتى أنها كشفت أعراض هذا المرض عند 462 شخصا ممن شملتهم الإحصائيات.

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وتستطيع الساعات التنبؤ بمضاعفات السكري وأمراض القلب مستعينة بحساسات خاصة داخلها، موصولة بمنظومة للذكاء الاصطناعي، ومخصصة لتسجيل معدلات نبضات القلب والعديد من المؤشرات الصحية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من مستخدمي تلك الساعات يستعينون بها لمراقبة حالة القلب، وقياس وتسجيل النشاطات البدنية اليومية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر