ساعات آبل الذكية تحذر مشجعي كرة القدم من الموت!

تلقى عدد من مشجعي كرة القدم في الولايات المتحدة مؤخرا تحذيرات من ساعات آبل الذكية بارتفاع معدلات ضربات القلب بشكل خطير لديهم.

وحول تلك الظاهرة قال موقع BGR: "بعد إحدى مباريات كرة القدم الأمريكية التي جرت مؤخرا في الولايات المتحدة، نشر العديد من مشجعي الكرة في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره العديد من الأخبار والتغريدات بأن ساعات آبل الذكية حذرتهم من ارتفاع ملحوظ في معدلات ضربات القلب لديهم أثناء وبعد المباراة"، حتى أن أحد المشجعين كتب في تعليق على تلك الأخبار: "لو كنت أرتدي ساعة آبل الذكية في ذلك اليوم، لكنت خططت لجنازتي ربما".

جرت تلك الأحداث بعد المباراة التي دارت، يوم الأحد 14 يناير الجاري، بين فريقي "Minnesota Vikings" و"New Orleans Saints" الأمريكيين، وانتهت بنتيجة 29:24 لصالح الفريق المضيف "فايكينغز"، حيث ضج موقع تويتر بعدها بالتغريدات التي اشتكى فيها أصحاب ساعات آبل الذكية من أن ساعاتهم حذرتهم من ارتفاع معدلات ضربات القلب نتيجة الانفعال أثناء المباراة على الأرجح.

My #AppleWatch keeping an eye out for me at the end of that #Vikings game. Two alerts. pic.twitter.com/r2ynJEtX9b — Mike VanDelinder (@mikethefifth) 15 января 2018 г.

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وتجدر الإشارة إلى أن ساعات "Apple Watch" الذكية التي تنتجها آبل تحوي العديد من الميزات التي تساعد مستخدمها على مراقبة وضعه الصحي والفيزيائي، فهي قادرة على قياس معدل الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا، فضلا عن قدرتها على قياس معدل نبضات القلب.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر