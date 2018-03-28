التحديثات تقتل هواتف "Xiaomi" الذكية

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف "Xiaomi" الذكية من أن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل تعطل عمل هواتفهم.

وحول الموضوع قال موقع GizmoChina المهتم بشؤون التقنية إن "النسخة الجديدة من نظام MIUI 9.5 التي طرحتها Xiaomi منذ مدة تتسبب بمشاكل جدية في عمل هواتفها الذكية، وبعض هذه الهواتف توقفت عن العمل بعد تحميل هذه النسخة".

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من جانبهم أكد بعض مالكي هواتف Xiaomi أن "التطبيقات في هواتفهم الذكية باتت تستجيب بصورة غريبة للأوامر بعد تحميل تحديثات MIUI 9.5، وخصوصا تطبيقات الجهاز الأساسية كالمنبه مثلا".

ويرى بعض الفنيين في "Xiaomi" أن "تلك المشاكل سببها بعض برمجيات غوغل العاملة في الهواتف الذكية، لذا ينصحون بأن يقوم مالكو الهواتف بتعطيل خدمات Google Framework وGoogle Mobile Services ريثما تصدر الشركة تحديثات جديدة قادرة على التعامل مع الأخطاء البرمجية التي تبطئ من عمل هواتفها".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر