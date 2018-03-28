آبل تطور هاتفا قابلا للطي

ذكر أحد المحللين التابعين لشركة "Merrill Lynch" الأمريكية المتخصصة بخدمات التمويل أن شركة آبل تتحضر لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي عام 2020.

ويتوقع الخبراء أن يزود هذا الهاتف بشاشة مرنة من نوع "microLED"، كانت قد أكدت عدة مواقع أن آبل تعمل على تطويرها حاليا، حيث تتميز تلك الشاشات بأن كل بيكسل فيها قادر على بث الضوء بشكل مستقل.

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وتأتي تلك الأخبار بعد مدة من تأكيد موقع "Patently Apple" أن الشركة تعمل على تطوير شاشات بدقة "8K" مخصصة للهواتف الذكية والكمبيوترات وخوذ الواقع الافتراضي، وتتميز بأنها قادرة على تتبع حركة عين المستخدم وتوفير الطاقة.

ويذكر أن آبل ليست أول شركة تعمل على تطوير تقنيات الهواتف القابلة للطي، فمنذ مدة، وعلى هامش معرض CES-2018 في لاس فيغاس، رفعت شركة سامسونغ السرية عن النموذج الأولي لهاتف ذكي مع شاشة قابلة للطي، من المفترض أن يطرح رسميا، عام 2019.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر