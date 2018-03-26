بعد الفضيحة المدوية .. موزيلا أول من يوقف الإعلانات على فيسبوك!

أوقف عملاق الويب، موزيلا، الذي يدير متصفح الإنترنت "Firefox"، الإعلانات على فيسبوك إثر فضيحة خرق البيانات الجارية.

وجاء في البيان الصادر أن لدى موزيلا "Mozilla" مخاوف بشأن الخصوصية، عقب الكشف عن تسريب معلومات حوالي 50 مليون مستخدم فيسبوك إلى شركة التسويق البريطانية، Cambridge Analytica.

وأوضح عملاق الويب بالقول: "لقد وجدنا أن الإعدادات التلقائية الحالية في فيسبوك تتيح إمكانية الوصول إلى الكثير من البيانات، خاصة فيما يتعلق بإعدادات تطبيقات الطرف الثالث".

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كما أوقف ثاني أكبر بنك في ألمانيا، Commerzbank AG، الإعلان على فيسبوك حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك عقب اعتذار مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بعد اعترافه بحدوث أخطاء فيما يتعلق ببيانات المستخدمين. ووعد بتقييد وصول المطورين إلى معلومات المستخدم، كجزء من خطة تحسين حماية الخصوصية.

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وفي حديثه مع صحيفة The Times، قال ديفيد كيرشو، الرئيس التنفيذي لشركة الإعلانات البريطانية العملاقة "M&C Saatchi": "عندما يكون لديك النجاح اللافت الذي حققته فيسبوك على مدى 14 سنة، وأنك تمتلك ثلثي السوق بالمقارنة مع غوغل، فأنت لا تشعر بالمسؤولية أمام أي شخص".

والجدير بالذكر، أن أسهم فيسبوك تراجعت بنسبة 2.2%، كما خسرت ملايين الدولارات من قيمتها.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا