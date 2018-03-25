"OnePlus" الجديد في الأسواق قريبا

سرّبت مصادر مقربة من شركة "OnePlus" الصينية معلومات تؤكد نية الشركة طرح هاتف "OnePlus 6" في الأسواق قريبا.

وتطرّقت المصادر إلى بعض مواصفات الهاتف الجديد وسعره الذي من المفترض أن يكون 749 دولارا، أي أغلى بنحو 250 دولارا من هاتف "OnePlus" الأخير الذي صنف كواحد من أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.

ويعتقد الخبراء أن السعر المرتفع لهذا الهاتف مرتبط بجودة الصنع والمواصفات الممتازة الذي ستخوله ليكون منافسا قويا لهواتف "iPhone X" و"Samsung Galaxy S9".

youtube/ Waqar Khan

وينتظر أن يأتي هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 845 سريع الأداء، وشاشة OLED بحجم 6 بوصات وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بحجم 256 غيغابايت.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر