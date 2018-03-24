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روسيا تزود المراحيض العامة بالإنترنت

العالم الرقمي

روسيا تزود المراحيض العامة بالإنترنت
Ria Anton Denisov
مرحاض مزود بالإنترنت
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تعتزم وزارة الإنشاء الروسية إعداد مقاييس خاصة بصيانة المراحيض العامة، واقترحت تزويدها بـ "واي فاي" مجاني.

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وقال نائب وزير الإنشاء الروسي، أندريه تشيبيس، في حديثه لوكالة "رامبلر نيوز سيرفيس" الروسية، يوم الأربعاء 21 مارس، إن الإنترنت في المراحيض العامة لازم قبل كل شيء كي تظهر تلك المرافق على الخرائط الإلكترونية للهواتف الذكية، وتتماشى مع المقاييس العامة.

يذكر أن سلطات بكين هي أيضا اهتمت بتوفير الـ "واي فاي" المجاني في المراحيض العامة، حيث قررت تزويدها بأجهزة شحن الهواتف وشبكة الإنترنت في حيي توانجو وفان شانغ في العاصمة الصينية.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف

 

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