سيري "تفضح" خصوصية مستخدمي آيفون!

يفضل معظم مستخدمي آيفون المهتمين بمعايير الخصوصية، تحديد إعدادات الهاتف بحيث لا يتم عرض أي إشعارات واردة على شاشة القفل.

وفي الواقع، يوفر أحدث نظام تشغيل طرحته آبل، iOS 11، هذه الميزة تلقائيا. ولكن العيب الأمني المكتشف مؤخرا، يُظهر أن المساعد الصوتي "سيري" سيظل يقرأ الإشعارات المخفية بصوت عال، حتى إذا كان هاتفك مقفلا.

وهذا يعني أنه في حال طلب المستخدمون من "سيري" قراءة الإشعارات، فستقرأ الرسائل الخاصة التي يتم إرسالها عبر تطبيقات الهاتف، مثل فيسبوك مسنجر وSlack أو Signal، لكي يسمعها الجميع.

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وحاليا، يشعر المستخدمون بالقلق إزاء تأثير هذا الخلل على إشعارات Signal، حيث يتم تفضيل التطبيق بشكل خاص لتقديمه ميزات الرسائل المشفرة، التي توفر أمانا إضافيا.

ولحسن الحظ، ما تزال الرسائل أو الإشعارات التي تُرسل إلى تطبيق الرسائل الخاص بـ آبل، iMessage، محمية. وفي حال طلبت من "سيري" قراءة الإشعارات النصية، فستطلب منك إلغاء قفل الهاتف.

وبدأت شركة آبل في إخفاء عرض الإشعارات افتراضيا، عندما طرحت تحديث iOS 11 في العام الماضي.

والآن، في حال كنت ترغب في قراءة الإشعارات، يجب عليك إلغاء قفل الهاتف باستخدام Face ID (تعريف الوجه)، أو كلمة المرور. وبخلاف ذلك، ما يزال بإمكانك تفعيل الميزة عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم الإشعارات.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا