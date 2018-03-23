نوكيا تتألق بهاتف جديد

أفرجت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا عن النسخة الجديدة من هاتف "Nokia 6" المميز.

وخلال استعراض هذا الهاتف في معرض "MWC 2018" توقع الخبراء أن يلقى رواجا كبيرا نظرا لمواصفاته المميزة وسعره المنافس.

وزود الهاتف بشاشة بمقاس 5.5 بوصة بدقة عرض Full HD وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية MicroSD.

youtube/ Nokia Mobile

إقرأ المزيد

أما فيما يتعلق بالتقنيات الأخرى، فأتى الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل ومعالج Qualcomm Snapdragon 630 ونظام تشغيل Android Oreo 8.0.

ومن المنتظر أن يصل هذا الهاتف إلى روسيا وعدد من أسواق أوروبا الشرقية وآسيا قريبا بسعر 315 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر