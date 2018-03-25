لينوفو تطرح جيلا جديدا من الحواسب الشخصية

استعرضت شركة لينوفو الصينية 3 حواسب شخصية جديدة مخصصة لرجال الأعمال وموظفي الشركات.

وجاء الحاسب الأول "ThinkPad X1 Yoga" بشاشة بمقاس 14 بوصة مزودة بتقنيات "Dolby Vision"، فضلا عن معالج "Intel Core i7" وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت وقرص تخزين داخلي "SSD" بسعة 1 تيرابايت، وبطارية تخوله العمل لـ 15 ساعة متواصلة.

أما الحاسب الثاني "ThinkPad X380 Yoga"، فأتى بشاشة بمقاس 13.3 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي "DDR4" بحجم 16 غيغابايت وعدة أنواع من أقراص التخزين بسعات تتراوح ما بين 128 غيغابايت إلى 1 تيرابايت، فضلا عن بطارية تكفيه للعمل 13 ساعة متواصلة.

أما الحاسب الثالث "ThinkPad L380 Yoga"، فقد زود بشاشة FHD بمقاس 13.3 بوصة وذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 غيغابايت بالإضافة لقرص تخزين داخلي بسعة 512 غيغابايت وبطارية تعمل 12 ساعة متواصلة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر