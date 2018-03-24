غوغل تكافح الأخبار المزيّفة بـ 300 مليون $

أعلن القائمون على محرك بحث غوغل أن الشركة ستنفق 300 مليون دولار سنويا لبرنامج "News" الذي سيحارب المعلومات المزورة التي تنشر عبر الإنترنت.

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وقال مدير التطوير في شركة غوغل، فيليب شيندلر، خلال اجتماع عمل في نيويورك، إن غوغل ستساعد المؤسسات الإعلامية (الصادقة)، التي تنشر أخبارا موثوقة عن طريق تخصيصها بأولويات وامتيازات على صفحة محرك البحث.

وسيساعد برنامج "News" الجديد برفع الأخبار الموثوقة إلى المراتب الأولى في البحث وتنزيل الأخبار المزيفة، عبر خوارزميات تضمن فرزا دقيقا لنوعية الأخبار.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو