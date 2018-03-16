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غوغل تطور تقنيات جديدة مخصصة للواقع الافتراضي

العالم الرقمي

غوغل تطور تقنيات جديدة مخصصة للواقع الافتراضي
visualrian.ru
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أكدت غوغل عزمها طرح شاشات جديدة عالية الدقة مخصصة لتقنيات الواقع الافتراضي.

ووفقا للتسريبات فإن "شاشات غوغل الجديدة ستأتي بحجم 4.3 بوصة، ونسبة عرض 1443 ppi للبوصة الواحدة وتردد 120 هيرتز، ما سيوفر دقة عالية لعرض الصور في تقنيات الواقع الافتراضي".

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ومن المنتظر أن تطرح غوغل هذه الشاشات في معرض "Display Week 2018" الذي سيعقد في لوس أنجلوس، في الفترة ما بين 22 و24 مايو المقبل.

وتأتي تلك الخطوة استمرارا لسابقاتها التي اتبعتها غوغل لتعزيز مواقعها في عالم تقنيات الواقع الافتراضي، حيث أقدمت منذ مدة على إدخال تلك التقنيات لهواتف "بيكسل" التي طرحتها مؤخرا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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