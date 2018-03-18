كمبيوترات مصغّرة بـ 35 دولارا!

أصدرت شركة "Raspberry Pi" كمبيوترات صغيرة مميزة بسعر 35 دولارا تقريبا.

وطرحت الشركة هذه الأجهزة بنموذجين، زود الأول "Pi 3 B+" بمعالجات رباعية النوى وتردد 1.4 غيغاهرتز من نوع "BCM2837B0"، فيما جاء النموذج الثاني "Pi 3" بمعالجات رباعية النوى وتردد 1.2 غيغا هرتز.

ومن أهم ما يميز هذه الكمبيوترات الصغيرة هو قدرتها على التعامل مع شبكات الـ "WIFI" الحديثة، بالإضافة لدعمها لتقنيات البلوتوث ونقل البيانات عبر الـ "USB" بسرعة تصل إلى 300 ميغابايت/ ثانية.

youtube/TheRaspberryPiGuy

وتصدر الشركة هذه الأجهزة دون هياكل خارجية، حيث يشبه شكلها اللوحات الأم التي تركب على الحواسب المنزلية، ويمكن وصلها بالملحقات الخارجية كالفأرة ولوحة المفاتيح عبر منافذ الـ "USB".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر