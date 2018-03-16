شاومي تتحدى "LEGO" بألعاب جديدة

أطلقت شركة شاومي الصينية مؤخرا ألعابا جديدة شبيهة بألعاب شركة "LEGO" الشهيرة القابلة للتجميع.

وطرحت شاومي لعبتها الجديدة تحت اسم "Mitu Building Blocks Mining Truck" وطورتها لتتألف من 500 قطعة يقوم صاحبها بتجميعها ليشكل منها شاحنة أو عربة قتالية، أو حتى روبوتا صغيرا، وصنعت تلك القطع من مواد تشبه إلى حد كبير تلك التي تصنع منها ألعاب "LEGO" الشهيرة.

ويبلغ سعر اللعبة المذكورة 99 يوانا (نحو 16 دولارا)، ويمكن شراؤها من متاجر شركة شاومي الرسمية أو محلات الألعاب والإلكترونيات.

وتجدر الإشارة إلى أن شاومي أصبحت واحدة من أكبر الشركات المصنعة للتقنية في الصين، ومن أكبر المنافسين في سوق الإلكترونيات في العالم، وتنتج حاليا عددا كبيرا من الهواتف والتقنيات التي تجذب هواة الإلكترونيات الحديثة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر