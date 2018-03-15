اكتشاف ثغرات جديدة في معالجات "AMD" الشهيرة

نشر موظفو شركة "CTS-Labs" تقريرا بينوا فيه اكتشاف ثغرات ونقاط ضعف في معالجات "AMD" الشهيرة.

وعثر الخبراء مؤخرا على 13 نقطة ضعف في هذه المعالجات، أخطرها الثغرات في معالجات Ryzen التي تستخدم في الحواسب الشخصية، وفي EPYC التي تستخدم في عمل السيرفرات والخوادم.

ويمكن تقسيم هذه الثغرات إلى 4 أنواع، Master Key وRyzenfall وFallout وChimera، ويمكن للمخترقين استغلالها في اختراق المعالجات والوصول إلى كلمات السر والشيفرات ومفاتيح المرور المخزنة فيها.

ولم يصدر الخبراء في "AMD" بعد أي تصريحات رسمية عن مدى خطورة هذه الثغرات أو تأثيرها على عمل المعالجات، لكن من المنتظر أن تتم معالجتها قريبا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر