موقع وزارة الدفاع الروسية يضم مليون مستخدم

اشترك في موقع وزارة الدفاع الروسية خلال 3 أعوام مضت بعد استحداثه ما يزيد عن مليون مستخدم.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن المشتركين في الموقع كانوا يتابعون على مدى 3 أعوام بنظام "أونلاين" نجاحات الجيش الروسي في مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا. وأتيحت لهم فرصة لتقييم لياقة العسكريين الروس والتنسيق بين الوحدات أثناء إجراء التدريبات والمناورات على كافة المستويات.

وكان الموقع خلال تلك الفترة يسلط الضوء على المجالات الكثيرة الهامة ومن بينها الفعاليات الثقافية والرياضية الواسعة النطاق والمشاريع التاريخية والوطنية.

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وكانت الصورة الفوتوغرافية لقط لطيف قام برحلة بحرية إلى سوريا على متن الطراد الصاروخي الروسي "موسكو" من أكثر المضامين إثارة ليس بالنسبة إلى المستخدمين الروس فحسب بل وبالنسبة إلى الأجانب.

المصدر:زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف