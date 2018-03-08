 
مباشر

مشكلة جديدة في هواتف آيفون الأخيرة!

العالم الرقمي

مشكلة جديدة في هواتف آيفون الأخيرة!
Reuters Benoit Tessier
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jy4f

تقدم العديد من مستخدمي هواتف "Phone 8 و8 Plus و iPhone X" بشكاوى تتعلق بمصباح الإضاءة الخلفي الموجود في هواتفهم.

ووفقا للشكاوى فإن مصباح إضاءة الكاميرا الخلفية الموجود على هذه الهواتف لا يعمل بشكل جيد، أو لا يعمل تماما في الصقيع أو ظروف الطقس البارد.

وردت تلك الشكاوى من مستخدمي آبل بالرغم من أن الفنيين في الشركة كانوا قد أكدوا عدة مرات أن عمل جميع أجزاء وتقنيات تلك الهواتف يجب أن يكون ممتازا في درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 0 إلى 35 درجة مئوية.

إقرأ المزيد
آبل تطور شاشات بدقة "8k"!

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مستخدمي هواتف آبل كانوا قد اشتكوا سابقا من مشاكل في عمل هواتفهم في ظروف الطقس البارد، لكن آبل عالجت تلك المشكلات حينها بعد طرح نسخ جديدة من نظام التشغيل iOS.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة