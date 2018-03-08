مشكلة جديدة في هواتف آيفون الأخيرة!
تقدم العديد من مستخدمي هواتف "Phone 8 و8 Plus و iPhone X" بشكاوى تتعلق بمصباح الإضاءة الخلفي الموجود في هواتفهم.
ووفقا للشكاوى فإن مصباح إضاءة الكاميرا الخلفية الموجود على هذه الهواتف لا يعمل بشكل جيد، أو لا يعمل تماما في الصقيع أو ظروف الطقس البارد.
also occurs above zero degrees Celsius. it is a worldwide problem with the iPhone 8 plus. I’m from Holland with this problem.— Giovanni Resleij (@Gioresleij) 20 февраля 2018 г.
Have I paid so much for such a phone? What are we going to do about it? @Apple@AppleSupport@iphoned@iCulture@appletips
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وردت تلك الشكاوى من مستخدمي آبل بالرغم من أن الفنيين في الشركة كانوا قد أكدوا عدة مرات أن عمل جميع أجزاء وتقنيات تلك الهواتف يجب أن يكون ممتازا في درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 0 إلى 35 درجة مئوية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من مستخدمي هواتف آبل كانوا قد اشتكوا سابقا من مشاكل في عمل هواتفهم في ظروف الطقس البارد، لكن آبل عالجت تلك المشكلات حينها بعد طرح نسخ جديدة من نظام التشغيل iOS.
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر