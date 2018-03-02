آبل تطور شاشات بدقة "8k"!

ذكر موقع "Patently Apple" أن شركة آبل تعمل على تطوير شاشات بدقة "8k" مخصصة للهواتف الذكية والكمبيوترات وخوذ الواقع الافتراضي.

وأهم ما سيميز هذه الشاشات عن غيرها وفقا للتسريبات "هي أنها ستكون قادرة على تتبع حركة عين المستخدم وإظهار الصور بدقة 8k في المنطقة التي ينظر إليها على الشاشة، الأمر الذي سيوفر من استهلاك الطاقة في الهاتف أو الحاسب بشكل كبير، إذ أن استعراض الصور والفيدوهات بدقة عالية غالبا ما يزيد من معدل استهلاك البطارية بشكل كبير".

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ويتوقع الخبراء أن تصبح شاشات آبل المنتظرة منافسا قويا للشاشات العالية الدقة التي أصدرتها Qualcomm لتركّب على خوذ ونظارات الواقع الافتراضي.

تجدر الإشارة إلى أن آبل أخذت تعمل منذ مدة على تطوير إمكانياتها لتطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ولهذا الغرض اشترت شركة SensoMotoric Instruments الألمانية التي تصمم تقنيات مخصصة لتعقب حركة العين.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر