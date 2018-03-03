هاتف "أبكم" معاد لمواقع التواصل الاجتماعي

صممت شركة ناشئة هاتفا "معاديا للهواتف الذكية" يستهدف الأشخاص الراغبين بالتخلص من الإدمان على استخدام هواتفهم.

ويتميز الهاتف الذي يسمى " Light Phone 2" بالقدرة على إرسال رسائل نصية، وإجراء مكالمات هاتفية والعمل كمنبه. وفي الوقت نفسه، لا يتصل الهاتف بمواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني والمواقع الإخبارية.

ويقول المصممون، إن هاتف " Light Phone 2" الخفيف موجه لخدمة البشر، وهو جهاز "يحترم المستخدم حقا"، ويقدم له المجال المطلوب لقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف الأصلي " Light Phone"، الذي يقوم بإجراء مكالمات هاتفية فقط، طرح على موقع (كيك ستارتر) في عام 2015، واشتراه حوالي 10 آلاف شخص، وفقا لشركة " Light".

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ويبلغ سعر "Light Phone" نحو 400 دولار، ولكنه يباع حاليا بخصم مؤقت مقابل 250 دولار.

ويمكن إضافة ميزات جديدة إلى الهاتف المطور في المستقبل، مثل الاتجاهات وقائمة الموسيقى والطقس وآلة حاسبة والقاموس، وكذلك القدرة على توجيه الأوامر الصوتية.

وأشارت الشركة إلى أنها لن تضيف ميزات، مثل البريد الإلكتروني والأخبار، والإعلانات أو تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الجهاز.

ويستخدم هاتف " Light Phone2" شاشة عرض مزودة بالحبر الإلكتروني " E-ink"، على غرار أمازون " Kindle"، كما يتميز بوجود اتصال 4G.

وأوضحت الشركة أنه ليس من المتوقع طرح الهاتف الجديد حتى أبريل عام 2019.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا