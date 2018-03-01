هل أصبح بالإمكان اختراق أي جهاز آيفون؟!

ذكرت مجلة فوربس أن الخبراء في شركة "Cellebrite" الإسرائيلية قادرون على اختراق أجهزة آبل الذكية.

ووفقا للمجلة فإن "الخبراء في Cellebrite قادرون على فك تشفير الحماية لأي جهاز ذكي يعمل بنظام iOS 11 أو أي نظام تشغيل أصدرته آبل سابقا".

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وأشارت المجلة إلى المنشور الذي نشرته Cellebrite وأكدت فيه على أن "خبرائها قادرون على فك تشفير مختلف أجهزة iPhone وiPad وiPod"، وأن مصدرا في الشرطة الأمريكية أكد أن "بعض قراصنة الإنترنت وجدوا طرقا معينة لاختراق هواتف iPhone 8 وiPhone X".

ونوهت المجلة إلى أن الشركة الإسرائيلية المذكورة تتعاون بشكل فعال مع حكومة الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر