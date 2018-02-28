هل ستطلق آبل أكبر آيفون في تاريخها؟

تخطط آبل لإطلاق أكبر آيفون في تاريخها هذا العام، إلى جانب هاتفين، وهما نسخة مطورة من "آيفون X"، ونموذج أرخص مزود بالميزات الرئيسية الرائدة.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة ضخمة قياس 6.5 بوصة، بدقة مماثلة لتلك الموجودة في شاشة آيفون X، وقد يبدو وكأنه آيفون X بلس المطور، وفقا لتقارير بلومبرغ.

ويتوقع الخبراء إدخال معالجات الجيل الثاني A12 في تصميم آيفون الضخم وآيفون X المحدث، مع وجود حواف من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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وفي حديث مع صحيفة ذي صن، قال المحلل دانيال إيفيس، رئيس قسم بحوث التكنولوجيا في شركة GBH Insights، إن آبل تسعى لاستهداف المزيد من العملاء في آسيا، وخاصة في الصين، حيث تعتبر الهواتف الكبيرة شعبية مثل نظائرها عادية الحجم.

وأضاف موضحا: "حطم آيفون X حاجز الألف دولار بنجاح معتدل، ويتوقف السعر الآن على خطط آبل بإطلاق هاتفين بشاشات OLED وهاتف بشاشة LCD".

ويبدو أن شركة آبل متمسكة بسعر آيفون X باهظ الثمن، في مواجهة ضعف الطلب، حيث باعت 77.3 مليون هاتف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، أي أقل من التوقعات المقدرة بنحو 80 مليون هاتف.

وفي والوقت نفسه، أدت الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع العائدات بقدار 13%، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا