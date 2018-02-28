هل يشهد عام 2022 نهاية عصر الكتابة؟

من المرجح أن يتخلى المستخدمون عن لوحة مفاتيح الكمبيوتر بحلول عام 2022، فيما تشهد التقنيات التي تعتمد التحكم الصوتي هيمنة على المنازل والحياة العملية.

ويشير خبير في التكنولوجيا الفائقة إلى أن أمامنا بضع سنوات فقط قبل استبدال الكتابة بـ"البحث الصوتي" لدى معظم المستخدمين حول العالم.

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واستخدمت لوحات المفاتيح لإدخال الأوامر في أجهزة الكمبيوتر لعدة عقود، وحتى مع ثورة الهواتف الذكية، لا تزال لوحات المفاتيح تحافظ على مكانتها مع اعتمادنا على اللوحات الافتراضية لإرسال النصوص أو البحث عبر الانترنت، إلا أن الخبير التكنولوجي "بن وود"، يعتقد أن أيام الكتابة باتت معدودة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة "لينوفو" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2018 في برشلونة، توقع الخبير أنه "بحلول عام 2022، سيتفوق الصوت على الكتابة كوسيلة رئيسية للبحث .. أعتقد أن الصوت هو أزرار جيل المستقبل".

وأشار "وود" إلى أن المساعدات الصوتية مثل "أليكسا" من أمازون و"غوغل هوم" و"آبل هوم بود" قد بدأت باحتلال المنازل، وهو ما يجعل الناس أكثر اتصالا بالتكنولوجيا المنزلية الذكية، وهذا ما يحتمل أن يبشر بوفاة لوحات المفاتيح قريبا.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني