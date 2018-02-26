أكبر مصرف روسي يعتمد على الروبوت

بدأ المصرف الروسي "سبيربنك"، أكبر مصرف روسي، بتوسيع نطاق عملية الأتمتة في مركز خدمة عملاء المصرف عبر الهاتف.

صرح بذلك الناطق بإسم المصرف، وقال أن روبوتًا يدعى بـ "آنا" يجيب منذ صباح اليوم، 26 فبراير، على استفسارات العملاء التي ترد إلى المصرف عبر الهاتف، فيما يخص الأسئلة بشأن مواقع الأفرع، وغيرها من المواضيع البسيطة.

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وبشان الاستفسارات التي تتطلب مشاركة موظف المصرف، فتجري معالجتها أيضا باستخدام تكنولوجيا الروبوت أو المساعد الافتراضي، الذي يقوم بتحليل الحوار بين موظف المصرف والعميل ليقدم له المعلومات الإضافية اللازمة للاستشارة.

وكنتيجة لتطبيق هذه التكنولوجيا، فإن سرعة تقديم الخدمات للعملاء سوف تزداد بنسبة 50%، ويفترض أن يقل متوسط فترة الاتصال الهاتفي إلى 3.5 دقيقة فقط.

يأتي ذلك في إطار سياسة مصرف "سبيربنك"، التي أعلن عنها من قبل، والتي تقضي بتسريح 3 آلاف موظف سوف تحل الروبوتات محلّهم. كما يذكر أن روبوتا خاصا بالشئون القانونية كان قد بدأ عمله نهاية عام 2016، يقدم للزبائن خدمات فيما يتعلق بإعداد الدعاوى القانونية.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف