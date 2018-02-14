الروبوتات تشارك في أولمبياد كوريا الجنوبية (فيديو)

شاركت ثمانية روبوتات في مسابقة للتزلج على هامش دورة الألعاب الاولمبية الشتوية التي تحتضنها كوريا الجنوبية.

وتزلجت 8 روبوتات تابعة لشركات خاصة ومعاهد وجامعات على مسار خاص في تلة منتجع ويلي هيلي، بالقرب من ميادين مسابقات الأولمبياد الشتوية 2018.

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ووضع منظمو المسابقة مقاييسا ومواصفات خاصة للروبوتات المشاركة التي يجب أن تكون واقفة، وأن لا يتجاوز طولها 50 سنتيمترا وأن تكون لديها مفاصل لسهولة الحركة.

كما زودت الأجهزة بكاميرات استشعار لتمييز الأعلام الحمراء والزرقاء على طول طريق مسابقة التزلج، ولمنحها قدرة على المناورة ومنع سقوطها.

وتعد مشاركة الروبوتات في مسابقات التزلج في كوريا الجنوبية المرة الأولى التي تدخل فيها هذه التقنية إلى مسابقات الألعاب الأولمبية في التاريخ.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو